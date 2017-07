Microsoft-Malprogramm Paint gibt es als App weiter

Nach der Welle nostalgischer Liebesbekundungen für das offiziell als veraltet eingestufte Grafikprogramm Paint hat Microsoft klargestellt, dass der Softwareklassiker als separate App weiterleben soll. Der Konzern hatte zuvor Paint auf die Liste veralteter Software bei seinem nächsten Update des Betriebssystems Windows 10 im Herbst gesetzt.

In der Microsoft-Sprachregelung bedeutet das, dass ein Programm nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird und in späteren Windows-Versionen weggelassen werden könnte.

Fester Bestandteil von Windows

Jetzt erklärte Microsoft in der Nacht auf heute in einem Blogeintrag, Paint werde nicht verschwinden, sondern „bald“ als Gratisanwendung in den Windows Store kommen. Das mit dem vergangenen Windows-10-Update im Frühjahr veröffentlichte Programm „Paint 3D“ mit Softwarewerkzeugen für 3-D-Inhalte werde auch in Zukunft weiterentwickelt.

Die verschiedenen Paint-Varianten waren seit 1985 fester Bestandteil von Windows und daher für viele Nutzer auch die Programme, in denen sie ihre ersten Versuche mit Grafiksoftware machten.