EU-Marinemission „Sophia“ vor Verlängerung

Die EU-Staaten dürften heute doch die Verlängerung der EU-Marinemission „Sophia“ vor Libyen beschließen. Zuletzt hatte Italien die Verlängerung bis Ende 2018 blockiert. Der Militäreinsatz läuft am Donnerstag aus. In EU-Kommissionskreisen hieß es, es sei anzunehmen, dass am Nachmittag der Beschluss erfolgen könnte.

Die italienische Regierung wollte zuletzt mehr Unterstützung aus der EU bei der Versorgung von Bootsflüchtlingen. Rom machte Druck auf andere EU-Staaten, ankommende Flüchtlinge aufzunehmen.

Mehr Flüchtlinge über das Mittelmeer

Heuer kamen bereits fast 90.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer in Italien an - rund ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum. Rund 90 Prozent kommen über Libyen. Italien sieht sich inzwischen an seiner Aufnahmegrenze und verlangt unter anderem die Öffnung von Häfen anderer EU-Staaten für Flüchtlingsboote. Das lehnen die anderen EU-Regierungen bisher aber ab.

In der Flüchtlingskrise geht „Sophia“ seit Juni 2015 gegen Schlepper vor. Die EU-Schiffe dürfen dabei auf hoher See verdächtige Boote stoppen, durchsuchen und beschlagnahmen. Zudem retten sie Flüchtlinge aus Seenot. Seit dem vergangenen Jahr geht die Marinemission auch gegen Waffenschmuggel vor und bildet Personal für die libysche Küstenwache aus. Das österreichische Bundesheer beteiligt sich mit rund acht Stabsoffizieren an „Sophia“.