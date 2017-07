Zwölf Meter hohe Elefantenskulptur in Montreux gelandet

Eine riesige Elefantenskulptur ist heute per Helikopter ans Seeufer in Montreux transportiert worden, trotz wolkenbruchartigen Regenfällen. Der gigantische, transparente Dickhäuter ist Teil der fünften Skulpturen-Biennale in Montreux. Das Werk ist zwölf Meter hoch, 15 Meter lang und damit vier mal größer als ein echter Elefant.

Die 3,7 Tonnen schwere Skulptur aus Metallrohren ließ dabei wegen starker Regenfälle zunächst auf sich warten. Mit zweistündiger Verspätung hob der Dickhäuter dann aber doch ab und landete nach einem 35-minütigen Flug vom Atelier des Künstlers Dominique Andreae in Chesalles-sur-Moudon in Montreux.

Bis zur Eröffnung der Biennale am 12. August wird die Ausstellung an der Uferpromenade auf rund 30 Werke anwachsen. Die Biennale dauert drei Monate und endet am 22. Oktober.