Euro 2017: Bei „Oranje“ geht die EM-Party ab

Freunde des gepflegten Stadtspaziergangs sind gestern in Tilburg eher nicht auf ihre Kosten gekommen. Die EM-Stadt im Süden der Niederlande stand nämlich im wahrsten Sinne des Wortes kopf. Ab dem Nachmittag verwandelten 300.000 Menschen die Innenstadt beim traditionellen „Pink Monday“ bzw. „Roze Maandag“ in eine riesige Partyzone. Dann fielen 5.000 friedliche, aber laute Belgier im König-Willem-II.-Stadion ein. Und schließlich feierten die 35.000 „Oranje“-Fans den dritten EM-Sieg der Gastgeberinnen. Beim stimmungsvollen Duell mit den „Roten Teufeln“ ging die EM-Party der Niederländer so richtig los.

