Sieben Mio. Crystal-Meth-Pillen in Thailand beschlagnahmt

Thailändische Drogenfahnder haben bei Razzien in zwei Lagern eines Rauschgiftbosses aus Laos synthetische Drogen im Wert von 30 Mio. Dollar (26 Mio. Euro) beschlagnahmt.

Unter anderem hätten die Fahnder sieben Millionen Pillen Crystal Meth, 60 Kilogramm Methamphetamin in Form von Kristallen („Ice“) sowie 50 Kilogramm des Schmerz- und Betäubungsmittels Ketamin in flüssiger Form entdeckt, teilte die Polizei heute mit. Neun Verdächtige wurden festgenommen.

Die Drogen sollten an kleinere Dealer ausgeliefert werden, die Teil des Netzwerkes von Xaysana Keoimpha waren, einem 42-jährigen Laoten, der in seiner Heimat unbehelligt im Luxus lebte und in Thailand gern gesehener Gast der dortigen High Society war. Er wurde im Jänner auf dem Flughafen von Bangkok festgenommen.

Transitland Laos

Synthetische Drogen sind seit einigen Jahren in der Asien-Pazifik-Region auf dem Vormarsch. Nach UNO-Angaben haben sich Herstellung und Konsum dort binnen fünf Jahren vervierfacht. Eine wichtige Rolle als Transitland spielt dabei das kommunistisch regierte Laos.