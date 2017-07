Roomba-Hersteller will Karten von Wohnungen verkaufen

Der Hersteller des Staubsaugroboters Roomba, iRobot, möchte gerne die Karten der Wohnungen seiner Kunden verkaufen. Das sagte iRobot-Chef Colin Angle in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Käufer der Daten könnten laut Angle Hersteller von „intelligenten“ Haushaltsgeräten wie Amazon, Apple und Google sein.

Wenn es einmal eine detaillierte Karte einer Wohnung gebe, könnten entsprechende „intelligente“ Systeme viele Dienstleistungen liefern, so Angle weiter. Die Staubsaugerroboter des Herstellers nutzen seit einigen Jahren Kameras und Sensoren, um sich in einer Wohnung zu orientieren. Sie können dann via App auch von unterwegs gesteuert werden.

Die Orientierung und das Erkennen von Hindernissen gehören zu den größten Herausforderungen für autonome Systeme. Daher sind entsprechende Daten für die Hersteller von besonderem Interesse, weil sie den Aufwand reduzieren. Datenschützer sehen vernetzte Geräte aber auch kritisch, weil die dabei anfallenden Daten eben auch viel über das Leben und die Gewohnheiten der Nutzer aussagen.