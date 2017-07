FPÖ-Mandatar Hübner kandidiert nicht mehr für Nationalrat

Der umstrittene FPÖ-Mandatar Johannes Hübner kandidiert nicht mehr für den Nationalrat. Das kündigte er heute Nachmittag in Oe24.tv an. Wie Hübner sagte, sei er zu diesem Schritt von niemandem gedrängt worden. Er werde auch erst jetzt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darüber informieren.

Die Vorwürfe des Antisemitismus wies Hübner weiter zurück. Er kritisierte, dass die eigentlichen Themen jetzt von der „Totschlag-Kampagne“ und „beinharten Zerstörungsstrategie“ gegen ihn und die FPÖ überdeckt worden seien. Jetzt müssten SPÖ und ÖVP andere Vorwände finden, wenn sie nicht mit den Freiheitlichen koalieren wollten.

Hübner, der stets dem ganz rechten Flügel der FPÖ zugeordnet wurde, war unlängst in die Schlagzeilen gekommen, als der „Standard“ eine im Vorjahr gehaltene Rede des Anwalts am Kongress der rechtsextremen Gesellschaft für freie Publizistik in Thüringen publiziert hatte, die antisemitisch konnotierte Anspielungen enthielt. SPÖ und ÖVP sagten daraufhin, nicht mit einer Hübner-FPÖ koalieren zu wollen.