EU berät über Konsequenzen für Polen

EU-Kommissarin Vera Jourova hat heute die Besorgnis der EU-Kommission über die geplante Justizreformen in Polen bekräftigt. Es bleibe dabei, dass die Kommission morgen über Konsequenzen berate, darunter ein mögliches Vertragsverletzungsverfahren oder die Fortsetzung des Rechtsstaatsverfahrens nach Artikel 7 der EU-Verträge.

Rechtsstaatlichkeit als Bedingung

Für die gesamte EU sei es unabdingbar, dass es in jedem Mitgliedsstaat eine effiziente und effektive unabhängige Justiz gebe, betonte die tschechische Kommissarin. Schon jetzt gebe es ein hohes Maß an Nervosität in der europäischen Justiz, dass das System eines Mitgliedsstaats die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen beeinflussen könnte.

Jourova drängte zudem darauf, künftig Rechtsstaatlichkeit zur Bedingung für EU-Fördermittel zu machen. Das sei nötig, um etwa eine rechtsstaatliche Strafverfolgung bei Korruption sicherzustellen, sagte die Justizkommissarin heute in Brüssel. Sie habe aber nie vorgeschlagen, Mittel für Polen aus dem bereits gültigen Finanzrahmen zu kürzen, betonte sie.

Polens Regierung will nicht nachgeben

Die nationalkonservative polnische Regierung will ihre umstrittene Justizreform ungeachtet des Vetos von Präsident Andrzej Duda durchbringen. „Wir können dem Druck der Straße und aus dem Ausland nicht nachgeben“, sagte Polens Premierministerin Beata Szydlo gestern Abend in einer Fernsehansprache.

Duda hatte sein Nein zuvor mit der Wahrung des „inneren Friedens“ im Land begründet. Der Jurist will nun seine eigenen Vorschläge für Änderungen in den vorgelegten Gesetzen präsentieren. Eines von drei Gesetzen unterzeichnete Duda aber.

