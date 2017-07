Bohren bis in die Eiszeit

Weltweit helfen schwimmende Bohrplattformen, Sedimente am Grund von Gewässern zurück bis in die Eiszeit zu untersuchen. Entwickelt wurde die Technologie von einem österreichischen Unternehmen. Eine verbesserte Version soll in Zukunft noch mehr Daten liefern.

Mehr dazu in science.ORF.at