Documenta lässt aus „verbotenen Büchern“ lesen

Die Documenta in Kassel kündigt eine Lesung „verbotener Bücher“ an: Besucher, Kuratoren und Mitarbeiter der Ausstellung könnten am Samstag (29. Juli) im aus ehemals und derzeit verbotenen Büchern gebauten „Parthenon der Bücher“ lesen und zuhören, erklärten die Documenta-Macher heute. Die „Lange Nacht im Parthenon der Bücher“ finde statt, um die Halbzeit der Ausstellung in Kassel zu feiern.

In Deutschland aktuell verbotene Werke sollen dabei nicht zu hören sein: Die Veranstalter sprechen von „ehemals verbotenen Büchern“. Teilnehmer müssen sich anmelden. Einzelne Vorträge sollen maximal fünf Minuten dauern. Die Documenta läuft in Kassel noch bis 17. September.