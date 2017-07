Tennis: Djokovic muss um Saison zittern

Novak Djokovic wird seit einiger Zeit von einer Ellbogenverletzung geplagt, die ihn vor zwei Wochen in Wimbledon zur Aufgabe gezwungen hat. Nun sieht es so aus, als müsste der Serbe eine längere Pause einlegen. Wie es beim Dominator der letzten Jahre weitergeht, soll bei einer Pressekonferenz am Mittwoch bekanntgegeben werden.

