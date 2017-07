Navi lotste falsch: Lkw blockierte Fahrbahn

Das Navigationsgerät hat einen Lkw-Lenker mit Sattelzug heute Nachmittag falsch geleitet. Auf einer Walddurchfahrt in Aspang in Niederösterreich blieb das Fahrzeug in einer engen Kurve stecken und blockierte die komplette Fahrbahn.

