UNO warnt vor „Strudel der Gewalt“ im Nahen Osten

Der UNO-Beauftragte für den Friedensprozess im Nahen Osten, Nikolaj Mladenow, hat im Konflikt am Tempelberg in Jerusalem vor einem „Strudel der Gewalt“ zwischen Israelis und Palästinensern gewarnt. Er drückte seine Unterstützung für die Entscheidung Israels aus, die umstrittenen Metalldetektoren an Zugängen zu der heiligen Stätte wieder zu entfernen. Auch den geplanten Einsatz anderer Sicherheitsmaßnahmen begrüßte Mladenow heute in New York.

„Täuschen wir uns nicht: Während die Ereignisse in Jerusalem auf einer Fläche von ein paar Hundert Quadratmetern stattfinden mögen - in der Altstadt -, betreffen sie Hunderte Millionen Menschen rund um die Welt“, sagte Mladenow in einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Nahost-Konflikt. Er hoffe, dass das Entfernen der Metalldetektoren die Spannungen zwischen beiden Seiten lockern werde.

Trotz des Kurswechsels der israelischen Regierung bleiben die Beziehungen zwischen Israel und den Palästinensern vorerst auf Eis. Erst wenn der Zustand am Tempelberg wieder so sei, wie vor zwei Wochen, würden die Gespräche wieder aufgenommen werden, sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah. Man wolle untersuchen, was in den vergangenen knapp zwei Wochen passiert sei und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

Streit über Zugangskontrollen

Der Streit über die Metalldetektoren hatte zu blutiger Gewalt geführt. Nun soll es „Sicherheitsinspektionen auf der Grundlage hoch entwickelter Technologien und andere Hilfsmittel“ geben, hieß es aus dem Büro des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu. Muslimische Repräsentanten in Jerusalem wollen ihren Boykott zunächst aber fortführen.

