Motorsport: Mercedes-Aus in DTM für Berger „Keulenschlag“

Der völlig überraschend angekündigte Rückzug von Mercedes aus der DTM ab 2019 hat für eine Schockwelle in der Motorsportserie gesorgt. Neo-DTM-Chef Gerhard Berger gab offen zu, das Aus habe ihn „wie ein Keulenschlag“ getroffen. Dennoch dürfe man nicht in Panik verfallen. „Jetzt muss man in die Hände spucken“, forderte der Tiroler und ehemalige Formel-1-Pilot.

