Großfahndung beendet

Die Großfahndung nach dem Angriff mit einer Kettensäge im Schweizer Schaffhausen ist beendet: Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter in Thalwil im benachbarten Kanton Zürich gefasst. Der 51-Jährige soll am Montag zwei Angestellte seiner Krankenkasse gezielt mit einer laufenden Motorsäge angegriffen haben - insgesamt wurden fünf Menschen verletzt.

