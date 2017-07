Schwimm-WM: Weltrekordflut in Budapest

Adam Peaty hat heute bei der Schwimm-WM in Budapest seinen eigenen Weltrekord über 50 m Brust gleich zweimal an einem Tag verbessert. Der 22-jährige Brite unterbot zuerst am Vormittag seine alten Bestmarke von den Weltmeisterschaften in Kasan 2015. Im Halbfinale am Abend schwamm er noch einmal 15 Hundertstelsekunden schneller. Auch die Kanadierin Kylie Jacqueline Masse über 100 m Rücken und Lilly King aus den USA über 100 m Brust stellten Bestmarken auf.

