Krankentransporte: Streik steht weiter im Raum

Die Beschäftigten der Wiener Blaulichtorganisationen haben der Gewerkschaft in einer Betriebsversammlung heute Abend das Pouvoir für Protestmaßnahmen erteilt. Die Gewerkschaft will nun mit Vertretern der Stadt und der Gebietskrankenkasse in Verhandlung treten und pocht auf den von Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) angekündigten runden Tisch zum Thema Krankentransporte.

„Wir warten auf ein Datum“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. „Wir haben die Zustimmung der Belegschaft für weitere Protestmaßnahmen in ganz Wien - und zwar quer durch den Blumenstrauß gewerkschaftlicher Maßnahmen“, berichtete vida-Vorsitzender Helmut Gruber im Anschluss an die knapp zweistündige Versammlung der APA.

98,9 Prozent der rund 450 anwesenden Sanitär des Wiener Roten Kreuzes, des Grünen Kreuzes, der Johanniter und des Samariterbunds hätten sich demnach für Protestmaßnahmen ausgesprochen, sollten die Verhandlungen nicht gut laufen. Gestreikt werden wird also vorerst nicht, allerdings will die Gewerkschaft weiter in der Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam machen. Den Vorwürfen zufolge wurde in den letzten Jahren von den Krankenkassen verstärkt auf Mietwagenunternehmen gesetzt.

Die Blaulichtorganisationen klagen aus diesem Grund über ausbleibende Einkünfte, weswegen etwa beim Roten Kreuz nun auch beim Personal der Rotstift angesetzt werden müsse und mit 1. August 35 von 120 Sanitätern gekündigt worden seien.