Autorin Stefanie Sargnagel zu Gast

Von Facebook-Postings zur preisgekrönten Literatin: Die 31-jährige Stefanie Sargnagel hat gerade ihr neues Buch „Statusmeldungen“ veröffentlicht. Sie ist zu Gast in der ZIB24.

Heftige Waldbrände im Süden Europas

Waldbrände halten große Teile von Südeuropa in Atem. Im Süden Frankreichs und auf der Insel Korsika kämpfen mehr als 2.000 Feuerwehrleute gegen die Flammen, in Portugal musste ein ganzes Dorf evakuiert werden, Italien kämpft zusätzlich noch mit Wassermangel, und auch in Kroatien wüten die Flammen.

Erster Hochseewindpark der Welt

Vor der nordschottischen Küste entsteht derzeit der erste schwimmende Hochseewindpark der Welt. Ab Oktober sollen fünf Windräder Strom für bis zu 20.000 Haushalte produzieren. Der Bau des Windparks - ein architektonischer Hochseilakt.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.46 Uhr, ORF eins

Mail an die ZIB24

Textfassung: Zeit im Bild