MRT, CT: Wiener können nach NÖ ausweichen

Seit Kurzem gilt in Wien für CT- und MRT-Untersuchungen wieder die Chefarztpflicht. Auch nuklearmedizinische Tests gibt es hier nur in Spitälern und mit langen Wartezeiten. Schnellere Termine bekommt man aber nur wenige Kilometer weiter: in Niederösterreich.

