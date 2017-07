Zahl der Arbeitsunfälle stark gesunken

Im Jahr 2016 hat es laut AUVA in Österreich insgesamt 95.975 Arbeitsunfälle von unselbstständig Beschäftigten gegeben. Mit 19.500 Unfällen passiert in Oberösterreich im Bundesländervergleich am meisten. In den rund 20 Jahren seit Einführung des Arbeitnehmerschutzgesetzes hat sich die Zahl der Vorfälle halbiert.

