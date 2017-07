Frauen gefesselt und beraubt: Prozess in Klagenfurt

Wegen schweren Raubes stehen heute zwei Ukrainer am Landesgericht Klagenfurt vor einem Schöffensenat. Ihnen wird vorgeworfen, als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung eine 80 Jahre alte Frau und ihre Pflegerin in einer Wohnung in Seeboden gefesselt zu haben.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at