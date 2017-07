Brände auch in Italien und Portugal

In Südfrankreich und Korsika sind beliebte Ferienorte von immer neuen Waldbränden betroffen. In der Nacht auf Mittwoch mussten mindestens 10.000 Bewohner in Sicherheit gebracht werden, Häuser und Campingplätze wurden geräumt. Hunderte Feuerwehrleute stehen im Einsatz. Auch in Portugal und Italien breiteten sich Brände weiter aus, angefacht durch brütende Hitze und Wind. Enorme Waldflächen wurden bereits zerstört.

