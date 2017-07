Fußball-EM: Elfmeter sichern DFB-Team Aufstieg

Deutschlands Frauen-Team bleibt auf Kurs zum siebenten EM-Titel in Folge. Die achtfachen Europameisterinnen lösten bei der Endrunde in den Niederlanden gestern mit einem Sieg über Russland souverän das Ticket für das Viertelfinale. Zwei erfolgreich verwandelte Elfmeter genügten den klar überlegenen Deutschen zum Aufstieg in die K.-o.-Runde. Auch Schweden bleibt trotz abschließender Niederlage in der Gruppenphase im Rennen.

