Erneut Verletzte bei Unruhen auf dem Tempelberg

In Jerusalem ist es zu neuen Unruhen gekommen, obwohl Israel die umstrittenen Metalldetektoren an den Eingängen zum Tempelberg abgebaut hat. Bei Konfrontationen mit Polizisten wurden in der Nacht 16 Palästinenser verletzt, davon drei schwer, wie der palästinensische Rote Halbmond berichtete.

Wie in den vergangenen Tagen hatten Tausende muslimische Gläubige in den Straßen im Bereich der Altstadt gebetet. Nach dem Nachtgebet kam es zu Zusammenstößen mit der israelischen Polizei. Mehrere palästinensische Vertreter riefen gestern Abend in Ramallah zu einer Eskalation der Proteste auf.

Metalldetektoren wieder abgebaut

Israel hatte nach einem blutigen Anschlag am 14. Juli neue Sicherheitskontrollen mit Metalldetektoren für muslimische Gläubige auf dem Tempelberg verfügt. Die Palästinenser protestierten dagegen, weil sie das als Versuch Israels werteten, mehr Kontrolle über die Juden wie Muslimen heilige Stätte zu bekommen.

Gestern wurden die Metalldetektoren wieder abgebaut. Stattdessen sollten künftig andere hochmoderne Überwachungsmethoden eingesetzt werden, teilte die Regierung mit. Die Palästinenser lehnen auch diese neuen Maßnahmen ab.