Kroatien muss Asylwerber übernehmen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden: Kroatien muss Asylwerber aus Österreich zurücknehmen, die über die serbisch-kroatische Grenze in die EU eingereist sind. Laut dem europäischen Höchstgericht setzten auch die großen Flüchtlingszahlen der Jahre 2015 und 2016 die Dublin-Regeln der EU nicht außer Kraft. Zugleich zeichnete sich am Mittwoch in der Frage der Umverteilung von Flüchtlingen eine Entscheidung des EuGH gegen die widerständigen EU-Staaten ab.

