Britische Wirtschaft gewinnt leicht an Schwung

Die britische Wirtschaft hat im zweiten Quartal leicht an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs zwischen April und Juni um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt heute in London mitteilte.

„Die Wirtschaft hat in der ersten Jahreshälfte eine beträchtliche Verlangsamung durchlebt“, sagte Statistikamtssprecher Darren Morgan. Dass sie im Frühjahr etwas besser in Form war, geht vor allem auf die Dienstleister zurück: Einzelhandel, Hotels, Restaurants und die von Steuervorteilen angekurbelte Filmindustrie legten jeweils zu.

IWF senkte Prognose

Von Reuters befragte Ökonomen hatten dieses Ergebnis exakt vorausgesagt, nachdem es zu Jahresbeginn nur zu 0,2 Prozent gereicht hatte. Allerdings hinkt die britische Wirtschaft dem Aufschwung in der Euro-Zone hinterher. So gehen Experten davon aus, dass die derzeit größte EU-Volkswirtschaft Deutschland im zweiten Quartal erneut ein Plus von 0,6 Prozent geschafft hat.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat gerade erst seine Wachstumsprognose für Großbritannien gesenkt. In diesem Jahr wird nur noch mit einem Plus von 1,7 Prozent gerechnet, nachdem im April noch 2,0 Prozent vorausgesagt wurden. 2018 sollen es sogar nur 1,5 Prozent sein. Das britische Pfund hat nach dem Votum für einen EU-Austritt vor gut einem Jahr deutlich an Wert verloren.