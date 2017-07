Könnte Wachstum schaden

Der Euro-Kurs ist so hoch wie seit Anfang 2015 nicht mehr. Eine starke Euro-Wirtschaft und eine Schwäche des US-Dollars aufgrund politischer Querelen in den USA treiben die europäische Gemeinschaftswährung weiter nach oben. Zumindest für Urlauber, die ihre Ferien außerhalb der Euro-Zone verbringen, ist das eine erfreuliche Entwicklung. Doch mittelfristig, fürchten Experten, könnte der starke Euro dem Wachstum in Europa schaden.

Lesen Sie mehr …