Das Ende der römischen Zeiten

Jahrzehntelang war sie der Startpunkt für Karrieren oder hat ihnen zumindest neuen Schwung verliehen: die vom österreichischen Staat finanzierte Künstler- und Literaten-WG samt Atelier in der römischen Via di Tor Millina an der Piazza Navona mit Bewohnern wie Friedl Kubelka, Teresa Präauer und Thomas Glavinic. Jetzt wird die Wohnung an den Vermieter zurückgegeben, das österreichische Rom-Stipendium geht damit zu Ende. Zum Bedauern vieler: Ehemalige WG-Mitbewohner wie Franzobel, Martin Amanshauser, Isabella Breier und Svenja Deininger beklagen das Ende der Fördermaßnahme, auch aus Deutschland kommt Kritik.

