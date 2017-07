„Simpsons“-Erfinder Matt Groening entwickelt neue Serie

Seine Kreation „Die Simpsons“ läuft bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert im TV, auch der Nachfolger „Futurama“ genießt Kultstatus. Mit „Disenchantment“ entwickelt Matt Groening nun neuen Serienstoff: Der Streamingdienst Netflix hat 20 Folgen seiner animierten Fantasyserie für Erwachsene bestellt, wobei die ersten zehn Episoden 2018 Premiere feiern sollen.

Angesiedelt in einem zerfallenden Königreich im Mittelalter namens Dreamland, erzählt „Disenchantment“ von Bean, einer Prinzessin mit Alkoholproblem, ihrem Elfenkompagnon Elfo und ihrem „persönlichen Dämon“ Luci. „‚Disenchantment‘ dreht sich um Leben und Tod, Liebe und Sex und darum, wie man sich in einer Welt voller Leid und Idioten den Humor bewahrt, ungeachtet dessen, was alte Weisen, Zauberer und andere Trotteln dir sagen“, wird Groening in einer Mitteilung zitiert.

Der 63-jährige US-Amerikaner fungiert neben Josh Weinstein als ausführender Produzent der Serie. Für die Animationen zeichnen die Rough Draft Studios verantwortlich, mit denen Groening bereits an „Futurama“ gearbeitet hat.