54-Jährige tot neben Gleisen im Burgenland gefunden

In Neusiedl am See (Burgenland) ist heute eine Frau tot in der Nähe der Gleise einer Zugstrecke aufgefunden worden. Es soll sich um eine 54-jährige Burgenländerin handeln. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

