Kritik an Polizei nach Familienabschiebung in Wien

Der Verein Asyl in Not kritisiert das Vorgehen der Polizei bei der Abschiebung einer tschetschenischen Familie in Wien. Laut Polizeiangaben wurden zwei Beamte durch einen aggressiven Angehörigen und eine Freundin der Familie verletzt. Dieser Darstellung widerspricht allerdings die NGO.

