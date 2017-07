Hochzeitskleid statt Klassenzimmer

Jedes Jahr werden weltweit 15 Millionen Mädchen zwangsverheiratet, bevor sie 18 Jahre alt sind. In 26 Ländern der Welt ist es nach Angaben von Care Österreich für Mädchen wahrscheinlicher, verheiratet zu werden, als eine Schule zu besuchen. Die meisten Kinderbräute leben in Asien und Afrika, doch vor allem der Bürgerkrieg in Syrien hat das Thema Kinderehe längst auch nach Europa gebracht. In Deutschland hat die Politik bereits reagiert, nun gibt es auch in Österreich erste Stimmen für eine Gesetzesänderung bei Ehen.

