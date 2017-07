Größerer Unterschied als bei Löhnen

Jedes Jahr im Herbst tritt deutlich vor Augen: Frauen in Österreich verdienen im Schnitt viel weniger als Männer. Der „Equal Pay Day“ markiert jenen Tag, an dem Männer bereits das Einkommen erreicht haben, für das Frauen bis Jahresende arbeiten müssen. Noch viel früher im Jahr kommt dieser Tag, wenn es um die heimischen Pensionen geht. Bereits am Donnerstag werden Männer heuer im Durchschnitt so viel Pensionszahlungen erhalten haben wie Frauen im ganzen Jahr. Die Kritik ist anlässlich des „Equal Pension Day“ breit; eine Schließung der Pensionsschere aber nicht in Sicht.

