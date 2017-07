Tennis: Djokovic beendet Saison vorzeitig

Tennissuperstar Novak Djokovic wird in diesem Jahr keine Turniere mehr bestreiten. Er werde die Zeit nutzen, um die Probleme am lädierten rechten Ellbogen zu beheben, teilte der 30-jährige Serbe heute in Belgrad mit. „Eine verlängerte Pause vom Sport ist unvermeidlich. Ich werde alles tun, um wieder gesund zu werden“, sagte Djokovic bei der Pressekonferenz.

