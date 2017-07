Frauen belästigt - Helfer zusammengeschlagen

Weil er sich dazwischenstellte, als eine Gruppe Männer Frauen an der Theke eines Lokals in Feldbach (Steiermark) belästigte, ist ein 35-Jähriger am Wochenende zusammengeschlagen worden. Nun forschte die Polizei drei Verdächtige aus.

