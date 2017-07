Rechtsextremen-Schiff in Zypern: Kapitän offenbar in Haft

Ein Schiff rechtsextremer Antiflüchtlingsaktivisten ist einem Zeitungsbericht zufolge von den nordzyprischen Behörden festgesetzt worden. Der Kapitän der „C-Star“ und sein Stellvertreter seien im Hafen von Famagusta in der Türkischen Republik Nordzypern festgenommen worden, berichtete die Zeitung „Kibris Postasi“ heute. Das Schiff war von Mitgliedern der „Identitären Bewegung“ gechartert worden, um Flüchtlinge an der Überfahrt über das Mittelmeer zu hindern.

Hinter der Aktion der Gruppe „Defend Europe“ stehen deutsche, französische und italienische Mitglieder der in Österreich vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) als rechtsextrem eingestuften „Identitären“.

Diese hatten Mitte Mai eine Kampagne im Internet gestartet und 76.000 Euro für die Anmietung eines Schiffs eingesammelt. Die „C-Star“ sollte in Sizilien die Aktivisten an Bord nehmen und dann Kurs auf die libysche Küste nehmen. Dort wollten sie die libysche Küstenwache auf Flüchtlingsboote aufmerksam machen, damit diese die Flüchtlinge zurück in das nordafrikanische Land bringt. Die Rechtsextremen wollten damit gegen NGOs protestieren, die Flüchtlinge nach Europa bringen.