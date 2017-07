UEFA Euro 2017: ÖFB-Team trifft auf Spiegelbild

Einen Schritt ist Österreichs Nationalmannschaft bei der EM in den Niederlanden vom Viertelfinale entfernt. Am finalen Spieltag der Gruppe C bekommt es die ÖFB-Auswahl heute (20.45 Uhr, live in ORF eins) mit den Isländerinnen zu tun. Mit ihrer kompakten, robusten und aggressiven Spielweise verkörpern sie das Spiegelbild der Österreicherinnen.

Ein großer Unterschied ist, dass Island den Aufstieg verpasste. Um den letzten noch nötigen Punkt zu holen, der auch ohne fremde Hilfe reichen würde, wird gesunde Härte gefragt sein. „Darauf sind wir mental eingestellt“, betonte ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer vor der zu erwartenden Nervenschlacht.

