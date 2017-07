Burgenland: 54-Jährige lag tot neben Gleisen

In Neusiedl am See ist heute eine Frau tot in der Nähe der Gleise einer Zugsstrecke aufgefunden worden. Es soll sich um eine 54-jährige Burgenländerin handeln. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Mehr dazu in burgenland.ORF.at