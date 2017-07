Schwimm-WM: Auböck holt nächsten Topplatz

Felix Auböck hat auch bei seinem zweiten Finalauftritt bei der Weltmeisterschaft in Budapest einen Topplatz erzielt. Der 20-Jährige schaffte es nach Platz fünf über 400 m Freistil heute auch über 800 m in die Top sechs. Der Niederösterreicher kam zwar nicht an seine Rekordzeit aus dem Vorlauf heran, gab aber die nächste Talentprobe ab. Im Kampf um Gold gab es diesmal eine Überraschung.

Mehr dazu in sport.ORF.at