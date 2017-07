Generalstreik: Zwei Tote bei Protesten in Venezuela

Der von der Opposition ausgerufene Generalstreik in Venezuela ist erneut von tödlicher Gewalt überschattet worden. Demonstranten lieferten gestern Sicherheitskräften schwere Straßenschlachten. Mindestens zwei Menschen wurden nach Behördenangaben getötet, unter ihnen ein 16-Jähriger.

Nach Angaben der Opposition wurde der Streikaufruf massenhaft befolgt. Präsident Nicolas Maduro erklärte den Ausstand hingegen für gescheitert.

Bereits 105 Tote

Die Polizei ging erneut mit aller Härte gegen Demonstranten vor, die in mehreren Städten auf die Straße gingen. Laut Staatsanwaltschaft starb der 16-Jährige bei einer Demonstration in der Hauptstadt Caracas. Zuvor hatte die Behörde bereits den Tod eines 30-Jährigen in Ejida im Westen des Landes bekanntgegeben. Über die Todesumstände machte sie keine Angaben. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Protestwelle gegen Maduro Anfang April erhöhte sich somit auf 105.

Straßenschlachten bis in die Nacht

Wegen des Generalstreiks waren die Straßen in Caracas menschenleer und Geschäfte geschlossen. Regierungsgegner errichteten Barrikaden und forderten auf Spruchbändern ein „Ende der Diktatur“. In der Hauptstadt und größeren Städten wie Maracay, Maracaibo und San Cristobal setzten Sicherheitskräfte Tränengas ein, um Demonstrationen von Regierungsgegnern aufzulösen.

Im Stadtteil Bello Campo in dem von der Opposition dominierten Osten von Caracas dauerten die Straßenschlachten bis tief in die Nacht an. Demonstranten warfen mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen auf Soldaten.