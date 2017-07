EU erwartet grünes Licht für Ausweitung von Libyen-Einsatz

Die Europäische Union sieht konkrete Chancen, erstmals direkt in libyschen Hoheitsgewässern gegen Schlepperbanden vorzugehen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wird in Brüssel damit gerechnet, dass die Behörden in Tripolis bereits in der kommenden Woche offiziell ihre Zustimmung zu EU-Marineeinsätzen in der „Zwölfmeilenzone“ signalisieren.

Im nächsten Schritt könnten dann die EU-Außenminister über die eigentlich seit Langem vorgesehene Ausweitung der Operation „Sophia“ beraten.

Schiffe europäischer Streitkräfte sind im Rahmen der Operation „Sophia“ bereits seit 2015 im zentralen Mittelmeer im Einsatz, um den Menschenschmuggel aus Libyen zu bekämpfen. Bisher dürfen sie aber nicht in den Küstengewässern des vom Bürgerkrieg zerrütteten Landes operieren.