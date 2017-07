Betrunkener Autofahrer war Polizist



Ein Autolenker, der in der Nacht auf heute in Gurnitz (Kärnten) in seinem Wagen mitten auf der Gegenfahrbahn eingeschlafen ist, ist ein Polizist. Er wurde erst durch Klopfen von Polizeikollegen geweckt. Nun wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

