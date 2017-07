18-Jähriger stirbt bei Unfall auf US-Volksfest

Bei einem Unfall auf einem US-Volksfest ist ein 18-Jähriger auf einem Fahrgeschäft ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr dem Sender NBC4 Columbus gestern mitteilte, wurden sieben weitere Menschen verletzt, fünf davon schwer. Sie befänden sich in einem kritischen Zustand.

APA/AP/Barbara J. Perenic

Auf einem Amateurvideo war zu sehen, wie sich die Sitzreihen aus einer Art Schaukel gelöst hatten, als diese nahe dem Boden war. Die Gondel krachte zu Boden, einige Menschen wurden durch die Luft geschleudert. Die Aufnahmen des Unfalls verbreiteten sich schnell in Sozialen Netzwerken.

In einer kurzen Stellungnahme gaben die Veranstalter des Jahrmarkts an, so schnell wie möglich über Ergebnisse der nun laufenden Ermittlungen berichten zu wollen. „Unsere Herzen sind bei den Familien, die von diesem tragischen Unfall betroffen sind“, hieß es auf Twitter.