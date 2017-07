EU-Asylquote: Ungarn ortet Verschwörung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat gestern nicht nur die Rechtmäßigkeit der Dublin-Regeln in Ausnahmesituationen bestätigt. Er empfahl auch, die Klagen Ungarns und der Slowakei gegen die Umverteilung von Flüchtlingen abzuschmettern. In Budapest vermutet man nun eine Verschwörung: Der EuGH-Generalanwalt Yves Bot scheine sich „dem Soros-Plan angeschlossen zu haben“, so der Staatssekretär im Justizministerium, Pal Völner.

Mit dem „Soros-Plan“ ist nach Auffassung von Ungarns Ministerpräsident und erbittertem Soros-Gegner Viktor Orban der angebliche Plan des US-Milliardärs George Soros gemeint, „Millionen von Migranten“ nach Ungarn und Europa zu bringen.

