Europa League: Sturm setzt auf physischen Vorteil

Als erster Vertreter des rot-weiß-roten Europa-League-Trios will sich Sturm Graz heute (19.00 Uhr, live in ORF eins) eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg in das Play-off schaffen. Mit Fenerbahce Istanbul wartet auf die Auswahl von Franco Foda aber ein „Topteam mit zahlreichen Klassespielern“. In Ehrfurcht erstarren die Grazer aber nicht, zumal sie sich im Gegensatz zu den Türken bereits voll im Wettkampfmodus befinden. „Es könnte sein, dass wir physisch einen Tick weiter sind“, hofft Foda.

