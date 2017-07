Fressnapf will in Österreich Tomy’s Zoo übernehmen

In der österreichischen Tierfachmarktbranche steht eine Übernahme an. Der Österreich-Ableger der deutschen Heimtierbedarfskette Fressnapf kauft demnächst die 1989 in Niederösterreich gegründete Zoo- und Aquaristikfachkette Tomy’s Zoo.

Es geht um den Erwerb aller Anteile an der Tomy’s Zoo GmbH (St. Pölten) durch die in Salzburg ansässige Fressnapf Handels GmbH. Der Deal steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbshüter.

Fressnapf Österreich gehört zur europaweit tätigen Fressnapf-Gruppe mit Hauptsitz im deutschen Krefeld. In Österreich ist die Kette seit 20 Jahren auf dem Markt. Sie ist hier ebenso wie in Deutschland Marktführer im Heimtierbedarf.