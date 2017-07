Mordversuch: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Nach einem Mordversuch an einer 32-Jährigen am Sonntag in Wien fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Der Beschuldigte soll seiner Bekannten aufgelauert und mit einem Messer auf sie eingestochen haben.

