Ägypten: Kopten gegen Genitalverstümmelung

Die koptische orthodoxe Kirche in Ägypten will mit einer Sensibilisierungskampagne gegen weibliche Genitalverstümmelung vorgehen. Dazu gehören Warnschilder in der Nähe von Taufkirchen und die Thematisierung in der Ehevorbereitung. UNICEF-Daten zufolge sind in Ägypten 91 Prozent der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren von Genitalverstümmelung betroffen.

