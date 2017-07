Hepatitis: Österreich mit zweithöchster Todesrate in EU

Österreich weist innerhalb der 28 EU-Staaten die zweithöchste Todesrate pro Kopf bei Hepatitis auf. Laut Eurostat-Daten von heute liegt Italien mit 40 Hepatitis-Toten auf eine Million Einwohner an der Spitze.

Österreich kommt auf 32 Todesopfer, Lettland liegt mit 23 auf Rang drei. In Finnland ist die Rate mit zwei am niedrigsten. Der EU-Durchschnitt liegt bei 14 Toten auf eine Million Menschen.

Anlässlich des morgigen Welt-Hepatitis-Tages wies der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig) darauf hin, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für Hepatitis C erhöht werden müsse. Die heute eingesetzten Medikamente seien günstiger, müssten kürzer eingesetzt werden und stünden allen Patienten zur Verfügung - nicht nur jenen, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung befinden, so Pharmig-Generalsekretär Jan Oliver Huber.