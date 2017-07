NGO schließt Büro in Afghanistan nach Drohung

Eine der größten internationalen Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan schließt nach Drohungen der radikalislamischen Taliban in der Provinz Laghman ihr Büro für Gesundheitsprogramme.

Nur ein Teil ihrer Kliniken arbeite weiter, sagte der Generalsekretär des Schwedischen Komitees für Afghanistan (SCA), Andreas Stefansson, der dpa. Betroffen seien mehrere hunderttausend Patienten.

SCA ist in Laghman für den gesamten Gesundheitssektor zuständig. Die medizinische Versorgung im Land wird zu 90 Prozent von durch die Regierung beauftragte NGOs umgesetzt. Die UNO hatte im Juli gewarnt, dass medizinische Einrichtungen im Krieg mit den Taliban immer öfter angegriffen werden und die Versorgung leidet.

Es sei das erste Mal, dass die Organisation, die seit 35 Jahren in Afghanistan arbeite, das Gefühl habe, ihre gesamte Präsenz in einer Provinz sei bedroht, sagte Stefansson. Anfang Juni hätten „bewaffnete Oppositionsgruppen“ - gemeint sind Taliban - 40 der 54 SCA-Kliniken in Laghman geschlossen, um die Organisation dazu zu zwingen, sie in ihren Gebieten wieder aufzumachen. Nach wochenlangen Verhandlungen hätten 20 der Kliniken wiedereröffnen können, aber Drohungen gegen SCA-Personal hätten weiter zugenommen.